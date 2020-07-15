شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو كونفراس ختام فعاليات ورشة عمل إدارات البحوث والتطوير لشركات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم فعاليات "ورشة عمل إدارات البحوث والتطوير" لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي استمرت على مدار 4 أيام بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بهدف مناقشة وتقييم خطط الأعمال السنوية "التشغيلية" لإدارات البحوث والتطوير بجميع الشركات بحيث تراعي التحديات والنقاط الفنية والبحثية على أسس علمية ومؤشرات أداء واضحة.

يأتى ذلك فى إطار خطة التدريب الإقليمية لشركات المياه والتى افتتحها المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تفعيل التدريب الالكترونى واستمرار الخطط التدريبية بما يتلائم ومقتضيات الفترة الحالية فى الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والتحول الرقمى فى مختلف مجالات عمل الشركة.

وأكد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس الإدارة، أهمية مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بمجال البحوث والذى أصبح ضروريا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي في ظل التحديات الراهنة، وياتي هذا من منطلق دور قطاع البحوث والتطوير لدراسة الحلول القابلة للتطبيق لمواجهة بعض المشكلات من خلال خطة بحثية تطبيقية للشركات التابعة.

Advertisements

وشارك في فاعليات ورشة العمل رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية، والأقصر، وأكدوا جميعا على الدعم الكامل للخطط والبرامج المُختلفة لإدارات البحوث والتطوير الناشئة بشركاتهم ورعايتها والشروع بالبدء بإعتماد الخطط فور

مناقشتها ومراجعتها من الشركة القابضة.

وأشار الدكتور سليمان سرور مدير عام البحوث والتطوير، بأنه على مدار الشهور الماضية قد تم عقد ٣ ورش عمل إقليمية بهدف رفع كفاءة مديري البحوث والتطوير لجميع الشركات بهدف وضع خطط األعمال سنوية لجميع الشركات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب وإدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة.

وأضاف، أن الخطط التشغيلية لجميع الشركات التابعة قد التزمت برؤية ورسالة كل شركة وانطلقت أيضا من التحديات الفنية التي تواجه الشركات بهدف المساهمة في إيجاد حلول قابلة للتطبيق تراعي التكلفة وتحافظ على البيئة وتحقيق الاستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.