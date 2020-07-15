شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على شرايين قلبك بطرق طبيعية ومن غير خطورة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تؤدى الشرايين المسدودة إلى مشاكل أكثر خطورة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، لذلك يجب الحفاظ على صحة الشرايين من خلال الطرق الطبيعية وحسب ما ذكره موقع fishertitus فهى:

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