شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مد العمل بالمواعيد الاستثنائية.. تعرف على أوقات زيارة قصر البارون وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا للإقبال الشديد الذى يشهده قصر البارون إمبان من الزائرين، أعلنت وزارة السياحة والآثار استمرار تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح القصر، التى كان قد أقرها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، فور افتتاح القصر للجمهور فى أواخر يونيو الماضى.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه كان من المقرر أن ينتهي تطبيق هذه المواعيد الاستثنائية الاربعاء منتصف يوليو ولكن لإقبال الزائرين علي زيارة القصر فقد تم مد فترة المواعيد الاستثنائية، مع الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان أعلى مستويات للسلامة الصحية للزائرين.

وإليك أهم 11 معلومة عن مواعيد الزيارة الاستثنائية وأسعار التذاكر:

1. مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة مساءا بدلا من الرابعة مساء.

2. بيع 900 تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى بواقع 100 زائر كل ساعة.

3. الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين.

4. أقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخص في نفس الوقت كحد أقصى.

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5. سوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد 45 دقيقة.

6. تم تحديد تذاكر زيارة القصر لتكون فى متناول الجميع، وبالنسبة للاجانب وغير المصريين ستكون التذكرة بواقع 100 جنية للاجنبى و50 للطالب الأجنبى.

7. وللمصريين ستبلغ التذكرة 20 جنية و10 للطلاب.

8. كل المصريين فوق سن ال 60 سنة يسمح لهم الزيارة مجانية ببطاقة الرقم القومى.

9. وتتضمن التذكرة الخارجية زيارة القصر و الحدائق الخارجية، وعربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح).

10. وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان فى حى مصر الجديدة للزيارة وذلك بتذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر.

11. تبلغ تذكرة زيارة السطح فقط سعر موحد 50 جنيه مصري للزائر الأجنبي و 20 جنيه للزائر المصرى.