شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق البوهى والمنيرة بإمبابة مساء الجمعة وحتى صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، قطع المياه عن مناطق (منطقة البوهي ومتفرعاتها - منطقة المنيرة الشرقية ومتفرعاتها - منطقة المنيرة الغربية ومتفرعاتها) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق17/7/2020 وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18 / 7/ 2020 ، وذلك نظرا لاعمال تحويلات مترو الانفاق بمنطقة البوهي بامبابة لتحويل خط مياه قطر 800 مم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أن الشركة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وتجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال تحويل خط المياه المتعارض مع قواعد المترو بشارع المطار بنطاق حى شمال الجيزة، حيث واصلت اليوم إدارة المرافق بحى شمال الجيزة جهودها لمتابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تحويل خط المياه قطر 800 والمتعارض بقواعد المترو الخط الثالث فى شارع المطار تقاطع شارع البوهى فى نطاق الحى.

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وفى السياق، نفذت إدارة صيانة الطرق بحي شمال برئاسة أشرف بكر، رئيس الحى، رفع البلدورات القديمة والمخلفات من جانب سوق الفاكهة بشارع محمد حجازى، ووضع الحواجز امام الباكيات بمتابعة المهندسة انعام جابر المشرف على الطرق بالحي، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رفع كفاءة الطرق.

كما تواصلت حملات إشغالات بحى شمال الجيزة، وأسفرت عن إزالة إشغالات أمام باكيات شارع محمد حجازى ( من أعلى نفق المنيره حتى شارع العامل الأول) ووضع حواجز للحفاظ على عدم عودة إشغالات الباكيات مرة أخرى والذى نتج عنه توسيع الشارع بحوالى 6 أمتار، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.