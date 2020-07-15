شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نقل مراقبين فى امتحانات الدبلومات الفنية للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 108 ألف و35 طالب طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التى تبلغ 232 مادة فى النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 755 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وتابعت لجان الإدارة لجان الامتحانات: بالنسبة للتعليم الصناعي: قطاع القاهرة: (لجنة مدرسة السويس الفنية المتقدمة)، قطاع طنطـا: (لجنة مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنين)، بالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع طنطا: لجنة مدرسة حوش عيسي (البحيرة) - مدرسة كفر العبايدة (الغربية) - لجنة مدرسة بيلا (بمديرية كفر الشيخ)، قطاع المنيا: لجنة مدرسة قنا - لجنة مدرسة دندرة (بمديرية قنا)، لجنة مدرسة سوهاج – لجنة مدرسة طهطا – لجنة مدرسة جهينة (سوهاج)، لجنة مدرسة اسنا – لجنة مدرسة مصطفي حجاجي بالشغب (الأقصر) وذلك للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف بهذه اللجان، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم.

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ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة اثنين من المراقبين بلجنة مدرسة كفر العبايدة الزراعية بالغربية، بارتفاع في درجة الحرارة، وتم نقلهما إلي المستشفى.

كما تلقت الغرفة بلاغًا بوجود مخالفة من جانب بعض المنتدبين داخل لجنة شبرا الخيمة الصناعية، وتم استدعاء الشئون القانونية وسوف تتم المتابعة من قبل القطاع لنتيجة التحقيقات.