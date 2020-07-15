شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية "شادى" آخر ضحايا شاطئ النخيل.. ووالده: عايز جثة ابنى أدفنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم السادس على التوالى تواصل فرق الغوص المتطوعة رحلة البحث عن آخر ضحايا حادث الغرق بشاطئ النخيل لشاب يدعى شادى 17 عاما. شادى هو الشقيق الثالث لشابين لقيا مصرعهما في الحادث نفسه . Advertisements الأب المكلوم يقول لـ"الخليج 365"، إن قوات الإنقاذ استخرجت جثث اثنين من أبنائه وهما عامر 27 عاما، وعثمان 19 عاما، ويتبقى جثة الثالث، وأضاف "دفنت أخواته وعاوز جثة ابنى أدفنها". في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة ..

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