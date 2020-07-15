شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الإثيوبى يعترف: صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة لسد النهضة صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الرى الإثيوبى، أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة لسد النهضة كانت صحيحة وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، مما يعنى أن إثيوبيا قد بدأت بالفعل فى ملء سد النهضة.

وكان وزير الرى الإثيوبى، قد أعلن منذ قليل عن البدء فى ملئ سد النهضة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وشهدت السنوات الماضية جولات كثيرة من المفاوضات بين الدول الثلاثة من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ على حقوق مصر والسودان فى نهر النيل، ولكن أغلب المفاوضات كان يغلب عليها التعنت الإثيوبى، وعدم الرغبة فى التوقيع على اتفاق.