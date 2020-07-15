شكرا لقرائتكم خبر عن موجز المحافظات: 26 ألف طلب تصالح لمخالفات الشرقية والبحث عن جثمانى شادي ونور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موجز إخبارى لأهم أخبار المحافظات التي وردت على مدار الساعات الأخيرة، وهو الموجز الذى تضمن العديد من الأخبار والتي قدمها الذى قدمته الزميلة نسرين فؤاد وأعدها الزميلان محمود حسن ومحمد محسوب.

وجاء فى هذا الموجز الإخبارى:

تستمر أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء بالمحافظات، حيث تم استرداد 8 آلاف فدان وإزالة 140 حالة تعد على أراضى الدولة بالمنيا، وتمكنت الأقصر من تنفيذ 9 قرارات إزالة جديدة، وفي المنوفية فتم إزالة 196 حالة تعد.

وقاد محافظ الإسكندرية، حملة لإزالة التعديات، حيث ذكر أنه منذ 2011 كان هناك 132 ألف قرار إزالة لبناء مخالف، وفي الشرقية فتم إزالة 75 حالة في الوقت الذي يستمر فيه أعمال التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة حيث تقدم 25 ألفا و925 طلب.



وأعلنت محافظة الشرقية صباح اليوم، عن استقبالها 26 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى أمس، حيث تشهد المراكز التكنولوجية للمحافظة إقبالا كبيراً من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة.

وقد سدد طالبو التصالح ما يقرب من حوالي 100 مليون جنيه كدفعة أولى لطلباتهم.

-أعلنت عدد من المستشفيات في المحافظات عن بدء إغلاق أقسام العزل فيها مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا، ففي الإسماعيلية تقرر غلق مستشفى الصدر المخصص لعزل مصابى كورونا، بالإضافة إلى قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام، وإعادة فتحهم أمام المرضى دون مصابى كورونا.

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وفى الشرقية، أغلقت مديرية الصحة مقر العزل بمبنى مستشفى الإغاثة وهو أول مبنى خصص كمستشفى للعزل بالمحافظة، أما فى الأقصر فقد خرجت آخر 15 حالة عزل من المدينة الشبابية وأعلنت المحافظة البدء في إعادة تجهيز مبانيها للعمل، وفى المنوفية أعلنت المستشفى التعليمى بشبين الكوم إخلائها من المصابين بفيروس وتحويلهم لمستشفيات المديرية بعد توافر الأسرة اللازمة لهم.

-نجحت مستشفيات أسيوط الجامعية في إنقاذ حياة مريض مصاب بفيروس كورونا من جلطة حادة بشرايين الطرف السفلى وتُعد العملية الثالثة من نوعها التى ينجح القسم فى إجرائها لمرضى الفيروس.



لقطة من موجز اخبار المحافظات واستمرار موجة ازالة التعديات في مصر

وقال الفريق الطبي القائم على العملية إن المريض يبلغ من العمر 69 عام وأنه تم تشخيص الحالة فور وصول المريض واستبيان إصابته بجلطة حادة في شرايين الطرف السفلى للساق متزامنة مع إصابته بكورونا ، وتم إذابة الجلطة مع اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الفريق الطبي لعدم حدوث أي عدوى محتملة وأجريت العملية التي كانت قد تؤدى إلى بتر الساق.

يواصل فريق الغطس المتطوع في الإسكندرية جهود البحث عن جثمان الشاب شادى آخر ضحايا حادث شاطئ النخيل لليوم السادس على التوالي، وقد عانت فرق الغطس من ارتفاع الأمواج وشدة التيارات المائية وهو الأمر الذى أعاقها عن انتشال الجثمان.



وكانت النيابة العامة قد صرفت مسئولى السياحة والمصايف بالإسكندرية بعد الاستمتاع إلى أقوالهم فى واقعة غرق 11 شخص فى شاطىء النخيل، صباح الجمعة الماضية.

ومن الإسكندرية إلى كفر الشيخ.. حيث يشهد شاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم، اليوم الأربعاء، مواصلة الضفادع البشرية بحثها عن جثمان الشاب "نور" الذى غرق صباح الجمعة الماضية.

وقد أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن تواصله مع المنطقة الشمالية العسكرية، والاستعانة بالضفادع البشرية التابعة للقوات البحرية، للبحث عن الجثمان.