شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 30.4 % نسبة الشفاء من كورونا والوفيات 4.7 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء بين مصابى كورونا فى مستشفيات العزل إلى 30.4% بينما بلغت نسب الوفيات 4.7 % ، موكدة أن إجمالي الحالات المسجلة في مصر حى الآن بكوفيد 19 83 ألف و930 حالة.

وكان مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور شريف وديع، أكد تراجع معدلات الإصابات والوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا فى مصر، مشيرا فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إلى أن أعداد الإصابات تواصل الانخفاض منذ حوالى 10 أيام، ومنها 5 أيام انخفضت خلالها معدلات الإصابات اليومية إلى أقل من 1000 حالة، مؤكدا أن هذا يعد نجاحًا كبيرا لمنظومة الصحة في مصر.

وأضاف مستشار وزير الصحة، أن المبادرات الصحية العديدة التى تعمل تحت شعار «100 مليون صحة» تمكنت بعد عودتها للعمل فى إنقاذ حياة العديد من أصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفر علاج هذه الأمراض والذى انعكس على رفع مستويات مقاومة أجسامهم لفيروس كورونا وأعراضه.

ولفت إلى أن البروتوكولات العلاجية التى تتبعها وزارة الصحة متطورة للغاية، ويتم تحديثها بشكل متواصل وفقا للنتائج المحققة على الأرض وبالاطلاع على أحدث البروتوكولات المتبعة في دول العالم والتي تحقق نتائج جيدة.

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وقال إن المكاتب الإعلامية الرسمية للوزارات ووسائل الإعلام بشكل عام لعبت دورا كبيرا في رفع مستويات التثقيف الصحي للمواطن والأطقم الطبية؛ مما انعكس على أعداد الإصابات والوفيات اليومية، مؤكدا أن التوعية بأهمية الاكتشاف المبكر كان لها دور كبير في مواجهة الوباء.

وكشف مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والعاجلة، عن وجود وفرة كبيرة في أسرة الرعاية المركزة ونسب الإشغال فى مستشفيات العزل، موضحا أن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة انخفضت من 85 إلى 60% بينما انخفضت نسبة الإشغال في مستشفيات العزل 90 إلى 60%.

وأعلن د.شريف وديع، أن عدد المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في جميع مستشفيات العزل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء 14 يوليو، بلغ 111 حالة فقط، فيما يبلغ عدد المرضى فى أسرة الرعاية المركزة 200 مريض فقط.