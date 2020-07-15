شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فتاة ترقص بملابس مكشوفة داخل مسجد قطرى.. شاهد ماذا حدث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة غريبة شهدها مسجد الذخيرة الأثرى في قطر، بعدما رقصت فتاة من بيرو تدعى فيوريلا تشرتشيانو 32 عاما داخل المسجد بملابس مكشوفة، كنوع من الترويج لنفسها وللسياحة القطرية. فور نشر الفتاة لمقطع الفيديو عبر صفحتها الشخصية فثارت حالة من الغضب ووجه البعض اللوم والانتقاد للفتاة ولحكومة قطر. في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة.. Advertisements

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