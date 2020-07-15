شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. أول فيديو لـ"الرجل الأخضر" لحظة اقتحامه مدينة الإنتاج بـ"سنجه" والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح الفيديو اقتحام الرجل الاخضر لأعلى المبنى حاملا "سنجة" طولها حوالي 70 سم، وهويهدد افراد الأمن برغم المحاولات العديدة لتهدئته، ومحاولة إيقافه عما ينوي فعله، إلا أنه اصر على محاولات التهديد للجميع.
وتحفظ خبراء الأدلة الجنائية، على عينة من دماء القتيل، كما تم رفع البصمات من موقع الحادث، ومعاينة السلاح الأبيض الذى كان بحوزته، بالإضافة إلى التحفظ على فوارغ الطلقات النارية، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التى تباشر التحقيق.
وأمرت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة اقتحام القتيل لمدينة الإنتاج الإعلامى، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية دخول المتهم لمدينة الإنتاج، وكيفية التعامل معه.
وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، أن المتهم تمكن من الدخول، لمبنى المدينة ثم خلع ملابسه ودهن جسده بلون أخضر، وأثناء ضبطه من جانب القوة الأمنية المعينة لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى، حاول الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، وتسبب فى إصابات لشخصين، مما دفعهم لإطلاق النار عليه، وتم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يقيم بمحافظة البحيرة، وجارى تكثيف التحريات لبيان كونه يعانى من مرض نفسى من عدمه.
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