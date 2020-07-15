شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حاد على المسئولين القطريين بعد رقص الفتاة البيروفية داخل أحد مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الهجوم مستمرا على المسئولين القطريين، بعد انتشار فيديو لفتاة بيروفية، ترقص بطريقة غير لائقة بملابس ساخنة، بأحد المساجد الشهيرة فى قطر، حيث نشرت الفتاة التى تدعى فيوريلا تشيرشينجو الفيديو عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت بداخله "أهلا بكم فى الدول العربية"، لتبدأ فى رقصتها المثيرة وبـ "هوت شورت" أظهر أجزاء من جسدها.



داخل أحد المساجد

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تعليقات رواد انستجرام العرب والمسلمين، هاجمت بشدة القيادات القطرية، التى سمحت لهذه الفتاة بأن ترقص داخل مسجد بهذه الملابس، وبهدف الترويج للسياحة، وهى الأسباب التى رفضها تماما المتفاعلون مع الفيديو، معتبرين أن الأمر لا يليق، وأن الترويج للمعالم القطرية، لا يبرر السماح لـ "انفلونسر" على انستجرام، الرقص داخل المسجد، لمجرد استخدام عدة آلاف من المتابعين.



الفتاة تقيم فى الدوحة



الفتاة البيروفية

وقال أحد "المعترضين ربنا ينتقم منك انتي وكل اللي سمحلك تعملي كده في مكان زي ده"، بينما قال آخر، "العيب ليس عليكى ولكن على من سمح لك بالتواجد والإقامة والرقص داخل المسجد"، وقال ثالث، "حسبى الله ونعم الوكيل فيكى يا قطر".