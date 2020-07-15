شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الشباب" عن مبادرة توزيع الدراجات المدعمة: الرئيس يعتبر الرياضة أمن قومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مبادرة (دراجتك صحتك) التي تتبناها وزارة الرياضة لتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مشدداً على أن الرئيس السيسي قال إن الرياضة أصبحت قضية أمن قومي لأنه يريد أن يمارس كافة المواطنين الرياضة فهى أسلوب حياة.

وعلق خلال تغطية خاصة أجراها ”الخليج 365” للمرحلة الأولى للمبادرة خلال التغطية الخاصة التي قدمتها الزميلة نسرين فؤاد وأعدها الزميل محمد محسوب، حول الأماكن المصرح فيها باستخدام الدراجة أن إمكانياتها تساعد على استخدامها في أي مكان، وأن كافة الطرق أصبحت ممهدة بشكل كبير لاستخدام مثل هذه الدراجات على عكس السابق، كما تم تدشين شبكة طرق آمنة لممارسة الرياضة، مشدداً على أن الدراجات وسيلة آمنة لممارسة الرياضة في أي مكان.

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وشدد على أهمية الحفاظ على اتباع شروط السلامة العامة عند اتباع قيادة الدراجات والتي تحافظ على صحة المواطن.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28. وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.