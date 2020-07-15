أول صور لـ"الرجل الأخضر" أثناء اقتحامه مدينة الانتاج الاعلامى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على أول صور توضح الشخص الذى لقى مصرعه بعد محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى، وبحوزته سلاح أبيض، حيث اعتدى على أفراد الأمن أثناء ضبطه، مما دفع أفراد الأمن لإطلاق النار عليه وقتله.

وتحفظ خبراء الأدلة الجنائية، على عينة من دماء القتيل، كما تم رفع البصمات من موقع الحادث، ومعاينة السلاح الأبيض الذى كان بحوزته، بالإضافة إلى التحفظ على فوارغ الطلقات النارية، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التى تباشر التحقيق.

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وأمرت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة اقتحام القتيل لمدينة الإنتاج الإعلامى، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية دخول المتهم لمدينة الإنتاج، وكيفية التعامل معه.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، أن المتهم تمكن من الدخول، لمبنى المدينة ثم خلع ملابسه ودهن جسده بلون أخضر، وأثناء ضبطه من جانب القوة الأمنية المعينة لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى، حاول الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، وتسبب فى إصابات لشخصين، مما دفعهم لإطلاق النار عليه، وتم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يقيم بمحافظة البحيرة، وجارى تكثيف التحريات لبيان كونه يعانى من مرض نفسى من عدمه.