مصادر: لا صحة لإلغاء مادة الجيولوجيا من مناهج الثانوية العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما تردد على وسائل التواصل الاجتماعى حول إلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة العام القادم من المناهج الدراسية. ويدرس طلاب شعبة علمى علوم مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والكيمياء والفيزياء والأحياء والوطنية والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية والجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يدرس طلاب شعبة علمى رياضيات جميع المواد السابقة وبدل الأحياء والجيولوجيا يمتحنوا فى الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا والديناميكا والرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والتفاصيل والتكامل. Advertisements وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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