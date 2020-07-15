شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اختصاصات هامة لمجلس الشيوخ وفقا للقانون.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة 8 من قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس والمهام الموكلة إليه فى 5 نقاط رئيسية، باعتباره الغرفة التشريعية الثانية، حيث تتضمن الاختصاصات أخذ الرأى فى مجموعة أمور.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس، ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت المصريين فى الخارج فى أيام 8 و9 أغسطس. ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون.. 1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 2ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية Advertisements 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة 4ـ مشروعات القوانين أو المشروعات المكملة للدستور المُحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب 5ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات

مجلس الشيوخ

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