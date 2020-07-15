شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الإثيوبي: ملء سد النهضة بمرحلته الأولى سيخزن 4,9 مليار متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الري الإثيوبى، ملء سد النهضة بمرحلته الأولى سيخزن 4,9 مليار متر مكعب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. ويأتى القرار الاثيوبى الغريب بالبدء فى ملء سد النهضة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق عادل بين الدول الثلاثة، واستمرار التفاوض على مدار السنوات الماضية، ليمثل مخالفة صريحة للقانون الدولى ومواثيق الاتحاد الأفريقى وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الدول المشاركة فى أحواض الأنهار .

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