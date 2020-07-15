شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ووفقاً للقرار، المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. لمدة أربع سنوات برئاسة جمال عوض محمود محمد Advertisements ويضم المجلس في عضويته كل من عبد الهادي محمد، ومحمد سعودي قطب محمد نائبين للرئيس. كما يضم رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورئيس قطاع يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه، ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الإدارة، ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.