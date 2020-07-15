أبكى المصريين ودموعه عزيزة .. الشيال الكفيف يرى بعيون ابنه من أجل اللقمة الحلال

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وهو يعمل "شيالا"، يساعده ابنه الصغير كـ "دليل" له للوصول بالحمل الذى يحمله فوق ظهره إلى هدفه، ليضرب بذلك هذا الأب نموذجا لضرورة العمل مهما كانت الظروف سيئة، لمواجهة تحديات الحياة الصعبة، بدلا من التسول فى الشوارع، وطلب المساعدة من الغير.
أيمن قال أن العمل مهما كان طالما حلال لا يقل من الشخص ، وأن القدر قاده لذلك المصير، بعد تعرضه لحادث أثناء عمله كسائق منذ سنوات، ما أدى لفقدانه لبصره، ومع بساطة المعاش الذى يحصل عليه، والمسؤلية التى ورائه من وجود أطفال صغار له وأسرة .
قرر أن يعمل ويتحرك ويطلب العمل فى أى مهنة مهمة كانت نظرات الإستغراب التى وجدها من الأخرين .
لكن مع الوقت ومع إصراره بدأ يعمل بمساعده ابنه الصغير الذى تحول ليد وعين له تعويضا عن فقدانه لبصره
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