شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: لم نحدد موعد لزيادة أسعار التذاكر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بشركة المترو أنه لم يتم تحديد موعد لزيادة أسعار تذاكر الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق حتى الآن، وأنه سيتم إعلان القرار بمجرد اتخاذه.
وتجرى الهيئة القومية للأنفاق استعدادات افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بالسلام، حيث تنتظر عودة الخبراء الفرنسيين لمراجعة اختبارات التشغيل للمشروع لافتتاحه.
وقالت المصادر لـ" الخليج 365" إن الخبراء الأجانب ومسئولى الشركات الفرنسية المشاركة فى تنفيذ المشروع غادروا مصر فى أعقاب أزمة فيروس كورونا وإيقاف حركة الطيران وهو ما أخر افتتاح تشغيل هذا المشروع حتى الآن.
ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تمتد بطول حوالى 7 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية 100%
ومحطة النزهة 1 تقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.
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