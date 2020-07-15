شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أسامة فخرى الجندى، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، التى ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون بذات ضوابط إقامة الجمعة فى الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بالقاهرة بإذن الله تعالى.

Advertisements

وناشدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، مؤكدة أن من يتجاوز قد يكون سببا فى غلق المسجد الذى يتجاوز فى شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها فى غلق أى مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء فى صلاة الجمعة أم فى غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن جميع المساجد ستؤذن لظهر اليوم الجمعة، بأذان النوازل، حيث لم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ومازال قرار فتح المساجد قاصرا على أداء الصلوات الخمس فيما عدا صلاة الجمعة.

وناشدت وزارة الأوقاف جميع المصلين الالتزام بالضوابط والإجراءات التى أعلنتها وعدم الذهاب للمساجد وقت صلاة الجمعة وأداء الصلاة ظهرا فى المنازل، مشددة أيضا على الأئمة والعاملين فى المساجد بعدم فتح المساجد وقت صلاة الجمعة حتى لايقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى هذا الشأن.