"سكاى نيوز": وزير المياه والرى الإثيوبى يعلن بدء ملء سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن وزير المياه والري الإثيوبي يعلن بدء ملء سد النهضة. ويأتى القرار الإثيوبى الغريب بالبدء فى ملء سد النهضة، رغم استمرار المفاوضات بين البلدين حتى الآن، وعدم التوصل إلى اتفاق عاجل يرضى جميع الأطراف، خاصة مصر والسودان.

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