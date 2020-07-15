الأمن العام يضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 22 قطعة سلاح ناري، 81 قضية مخدرات وتنفيذ 48051 حكم قضائي متنوع.

كما 15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 177 دراجة نارية مخالفة، 26450 مخالفة مرورية وفحص 106 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.