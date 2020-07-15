ضبط سائق حاول تهريب 380 "كالونًا" عبر منفذ كوبري المنزلة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت وحدة البحث الجنائي بمنفذ كوبري المنزلة الجديد بالإدارة العامة؛ لتأمين محور قناة السويس، من ضبط (سائق –له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة بورسعيد) حال عبوره المنفذ بسيارة ربع نقل قيادته، وبتفتيشها عثر بداخلها على (380 قطعة "كالون" صناعة إحدى الدول الأجنبية وغير خالصة الرسوم الجمركية)، مخبأة داخل مخزن سري بصندوق السيارة. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم تهريب البضائع والمنتجات أجنبية الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة. قُدرت إجمالي قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة بأكثر من 39 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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