تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لجلسة 16 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 12 متهمًا لا تهماهم بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة، لجلسة 16 أغسطس لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدي الشناوي أمين المحكمة، وسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء في أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.