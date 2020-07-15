أبوهشيمة بعد تشكيل قائمة وطنية لـ"الشيوخ": توحِّد الأحزاب خلف القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، مثمنًا جهود الأحزاب السياسية في تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ معًا، إن الجميع تحملوا المسؤولية في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة والمخاطر التي يتعرض إليها الأمن القومي المصري.
وأضاف أبو هشيمة، في تصريحات أدلى بها على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر ائتلاف دعم مصر، اليوم الأربعاء، للإعلان عن الترتيب النهائي للأحزاب السياسية المشاركة في القائمة: "أرى أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود وتوحد الأحزاب والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية؛ لدعمها والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك لها".
كانت هذه تفاصيل خبر أبوهشيمة بعد تشكيل قائمة وطنية لـ"الشيوخ": توحِّد الأحزاب خلف القيادة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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