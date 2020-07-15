محافظ الجيزة: إزالة تعديات على أراضي الدولة ومخالفات بناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم تنفيذ ٥٤ حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، شملت إزالة ٣٩ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة ٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية و٩ حالات بناء مخالف.

وأكد محافظ الجيزة، في بيان اليوم الأربعاء، استمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين .

و لفت محافظ الجيزة، إلى أنه تم أيضًا إزالة 8 حالات تعدي على أرض أملاك دولة ولاية المحافظة بمنطقه جرزا بمركز العياط بمساحة 390 م2، إضافة إلى تنفيذ 10 حالات إزالة بقرى المرازيق والشوبك وابورجوان باجمالى مساحة 500 متر علي أراضي أملاك الدولة حرم الري، موضحا أنه تم إزالة ٧ حالات تعدي على أملاك دولة بشارع الترب و ٥ حالات بطريق ١١ بمزلقان الوحدة المحلية بأم خنان بمدينة الحوامدية، وإزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بقرية أبو غالب على مساحة ١٠٠٠م بمنشأة القناطر، إضافة إلى إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية الكريمات على مساحة ٩٠٠ م بمركز أطفيح.