مصر | محاولة اقتحام وإصابة شرطيين.. ماذا حدث داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولة اقتحام وإصابة شرطيين.. ماذا حدث داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كعادتهم يتواجد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، لكن كان الوضع مختلفا إلى حد ما اليوم الأربعاء، حيث فوجئوا بشخص مجهول عاري الجسد من أعلى ومطلي جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه قطعتي سلاح أبيض، يحاول اقتحام ودخول المدينة.

حاولت قوات الشرطة، في البداية، منعه من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، ليقوم الشخص المجهول، بضربهم بطريقة عشوائية، وعند محاولة إلقاء القبض عليه للتحقيق معه، أصاب ضابط وأمين شرطة، محاولا إصابة آخرين، مما دفع القوات إلى إطلاق أعيرة نارية صوبه، وإصابته، وحال نقله إلى المستشفى لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لفحص ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها.

وجرى نقل ضابط وأمين الشرطة، إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين أن الإصابات سطحية، بسبب ضربهما بطريقة عشوائية.

واستمع رجال مباحث الجيزة، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مقتل شاب أثناء محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة 6 أكتوبر.

كما تحفظت القوات على كاميرات المراقبة، لتفريغها، ورصد الواقعة، ولحظة محاولة اقتحام الشخص المجهول مدينة الإنتاج الإعلامي.

وانتقل فريق من النيابة العامة بأكتوبر إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لفحص موقع الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة

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ومن ناحية أخرى، كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عن الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2020 من الحاصلين على الثانوية العامة أو قسم الضباط المتخصصين.

وأشار إلى أن إجراءات القبول في الكلية تتضمن اجتياز الاختبارات وهي: اختبارات القدرات، هو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

كشف السمات: ويتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتي اختبار لقياس القدرات والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

اختباري المقاس والقوام: واختبار المقاس، يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة ولا يكون للطالب حق الإعادة.

ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن الطول ٩٠ ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف الطبي: ويتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة المختصة والمتقدم في حالة رسوبه الحق في العادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي: يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

الاختبار الرياضي: ويتم في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

الاختبار الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية متقدمة وتضم "موجات صوتية على القلب والبطن، رسم مخ كهربائي، مقياس سمع تقليدي، وظائف الكبد والكليتين، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة، تحليل الايدز، تحليل السكر التراكمي، تحليل دم صورة كاملة، تحليل هرمونات الغدة الدرقية، وتحليل إنزيمات تكسير العضلات".

لجنة الاختيار "الهيئة": عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختيار.