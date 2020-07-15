مصر | بعد محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي.. أمن الجيزة يفحص كاميرات المراقبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي.. أمن الجيزة يفحص كاميرات المراقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمع رجال مباحث الجيزة، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مقتل شاب أثناء محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة 6 أكتوبر.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة لتفريغها، وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، أثناء التصدي للشاب الذي حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي بـ 6 أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، قُتل إثر تعامل قوات الشرطة مع الموقف.

وأكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الأمن الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي فوجئ بشاب يدهن جسده باللون الأخضر، ثم حاول الهجوم على العاملين بواسطة سلاح أبيض "سنجه".

وأوضح المصدر، أن مطاردة بدأت بين الشاب وقوات الأمن، حاول خلالها الأول الشروع في قتل العاملين بطريقة عشوائية، ما دفع رجال الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية صوبه، أسقطته قتيلًا في الحال.

ومن ناحية أخرى، كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشاب "مريض نفسي"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.