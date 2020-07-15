مصر | إصابة ضابط وأمين شرطة أثناء التصدي لمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة ضابط وأمين شرطة أثناء التصدي لمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن إصابة ضابط وأمين شرطة، أثناء التصدي للشاب الذي حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي بـ 6 أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، قُتل إثر تعامل قوات الشرطة مع الموقف.

وأكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الأمن الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي فوجئ بشاب يدهن جسده باللون الأخضر، ثم حاول الهجوم على العاملين بواسطة سلاح أبيض "سنجه".

وأوضح المصدر، أن مطاردة بدأت بين الشاب وقوات الأمن، حاول خلالها الأول الشروع في قتل العاملين بطريقة عشوائية، ما دفع رجال الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية صوبه، أسقطته قتيلًا في الحال.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشاب "مريض نفسي".. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.