أخبار مصر | عاجل.. إثيوبيا تنقلب على المفاوضات وتعلن بدء ملء سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إثيوبيا تنقلب على المفاوضات وتعلن بدء ملء سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، حسب وكالات أنباء عربية وأجنبية، بدء ملء خزان سد النهضة، رغم عدم انتهاء المفاوضات بين بلاده ومصر والسودان.

جاء ذلك في نبأ عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا..

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كان وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، أكد أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك مياها أكثر من حصة مصر والسودان في مياه النيل، وأديس أبابا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل.

المساحات الخضراء في إثيوبيا

وأضاف الوزير في كلمته خلال إفتتاح جلسة المياه، ضمن مؤتمر "تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا"، اليوم الأربعاء: "لو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف، وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها، ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية.