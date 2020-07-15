أخبار مصر | رسميًا.. "مستقبل وطن" يعلن قائمة التحالف الوطني للأحزاب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. "مستقبل وطن" يعلن قائمة التحالف الوطني للأحزاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا له اليوم الأربعاء، مع رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية التي شكلت لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، الانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا.

ووجه رئيس مستقبل وطن، المباركة لرؤساء أحزاب التحالف لنجاحهم في تشكيلة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقبلة، قائلًا: إن رؤساء الأحزاب كانوا حريصين على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وقال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التحالف تم تشكيلة بالتوافق دون المحاصصة لأي حزب في النسب داخل القائمة وان الكل استرضي بما حصل عليه من مقاعد.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد على بلال حزب حماة الوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.