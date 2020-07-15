أخبار مصر | تواصل فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تواصل فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الصحة والسكان، صور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء الكشف على أهالي محافظة الدقهلية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة إن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

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وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

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