أخبار مصر | نقيب المحامين يدعو هيئة المكتب للاجتماع الاثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يدعو هيئة المكتب للاجتماع الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة هيئة المكتب للاجتماع يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يوليو، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضح رجائي عطية نقيب المحامين، أن الاجتماع للنظر في عدة موضوعات مهمة وفقا لجدول أعمال الهيئة.

وكانت عقدت نقابة المحامين، يوم الإثنين الماضي، جلستان لحلف اليمين القانونية لمحامي شبرا الخيمة، بنها، القاهرة الجديدة، وحلوان، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.

المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونية

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