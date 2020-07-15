أخبار مصر | تفاصيل 7 طلبات إحاطة على مائدة اجتماع "عربية البرلمان"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل 7 طلبات إحاطة على مائدة اجتماع "عربية البرلمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، اجتماعين الأحد المقبل، برئاسة أحمد رسلان، لمناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الخارجية، الكهرباء، والصناعة.

وفيما يلي أبرز الطلبات التي سيتم استعراضها:

1- طلب مقدم من النائب أحمد فؤاد أباظة، حول الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول في هذا القطاع بمصر.

2- طلب من أحمد فؤاد أباظة، حول مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية في ضوء الربط الكهربائي مع السودان الذي يعد الأكبر بين الدول العربية، والذي يربط مصر مع السودان في تعاون دولي في مجال الكهرباء غير مسبوق.

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3- طلب مقدم من النائب حمدي عبد الوهاب، بشأن ما تم في الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

4- طلب أيضًا من حمدي عبد الوهاب، حول الخطوات والخطط التي اتخذتها الحكومة يشأن استعداد البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الدول العربية بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وما يستجد من أعمال.

5- طلب النائب سلامة الرقيعي، فيما يتعلق بالربط الكهربائي مع الدول العربية، خاصة الأفريقية، حيث يمثل الربط إضافة لمحددات التنمية المستدامة ويساعد على ربط مصر مع بعديها العربي والأفريقي وتعظيمًا للجانب الاقتصادي والاستراتيجي.

6- طلب النائب سلامة الرقيعي حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتتحمل الجهد العالي حين الربط مع الشبكة العربية للكهرباء.

7- طلب النائب مهدي العمدة بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا ولماذا لا يمتد حتى دول شمال أفريقيا كتونس والجزائر وموريتانيا.