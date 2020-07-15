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أخبار مصر | ‎برلماني: استمرار توافد السياح لشرم الشيخ والغردقة مؤشر إيجابي لاستعادة السياحة العالمية

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ‎برلماني: استمرار توافد السياح لشرم الشيخ والغردقة مؤشر إيجابي لاستعادة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن توافد السياح علي مدينتي شرم الشيخ والغردقة بداية مبشرة لعودة مصر إلى مكانتها المرموقة على خريطة السياحية العالمية قبل ظهور المستجد وانتشاره بمختلف دول العالم.

وأضاف " أبو جاد" في بيان، اليوم الأربعاء، أن استمرار توافد الأفواج الأجنبي، بواقع عدد سياح يقترب من 5 آلاف سائح خلال 10 أيام مؤشر إيجابي ويؤكد أن مصر سوف تنجح وفى القريب العاجل في عودة السياحة من مختلف دول العالم.

وقال، إنه منذ بداية شهر يوليو الجاري توافد عدد كبير من جنسيات مختلفة خاصة من بلجيكا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر، مؤكدا أن الأفواج السياحية التي جاءت إلي مصر ثم عادت إلي دولها دون حدوث أي حالة بفيروس كورونا يؤكد للعالم كله أن هناك اجراءات احترازية صارمة وضعتها مصر للحفاظ على صحة السياح.

ووجه عضو مجلس النواب، تحية قلبية لكل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على جهودهما الكبيرة والواضحة لتشجيع وجذب السياحة العالمية لمدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر بصفة عامة ولمدينتي شرم الشيخ والغردقة بصفة خاصة، مؤكدا أن كل من اللواء خالد فودة واللواء عمرو حنفى أكدا للرأي العام المصري أنهما على مستوى المسئولية ونجحا في إعطاء صورة ايجابية لمصر خارجيا خاصة أن منظمة السياحة العالمية، وضعت مصر من الدول الأكثر أمانا للسفر حول العالم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و 4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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