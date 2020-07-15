أخبار مصر | ‎برلماني: استمرار توافد السياح لشرم الشيخ والغردقة مؤشر إيجابي لاستعادة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: استمرار توافد السياح لشرم الشيخ والغردقة مؤشر إيجابي لاستعادة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن توافد السياح علي مدينتي شرم الشيخ والغردقة بداية مبشرة لعودة مصر إلى مكانتها المرموقة على خريطة السياحية العالمية قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره بمختلف دول العالم.
وأضاف " أبو جاد" في بيان، اليوم الأربعاء، أن استمرار توافد الأفواج الأجنبي، بواقع عدد سياح يقترب من 5 آلاف سائح خلال 10 أيام مؤشر إيجابي ويؤكد أن مصر سوف تنجح وفى القريب العاجل في عودة السياحة من مختلف دول العالم.
وقال، إنه منذ بداية شهر يوليو الجاري توافد عدد كبير من جنسيات مختلفة خاصة من بلجيكا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر، مؤكدا أن الأفواج السياحية التي جاءت إلي مصر ثم عادت إلي دولها دون حدوث أي حالة بفيروس كورونا يؤكد للعالم كله أن هناك اجراءات احترازية صارمة وضعتها مصر للحفاظ على صحة السياح.
ووجه عضو مجلس النواب، تحية قلبية لكل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على جهودهما الكبيرة والواضحة لتشجيع وجذب السياحة العالمية لمدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر بصفة عامة ولمدينتي شرم الشيخ والغردقة بصفة خاصة، مؤكدا أن كل من اللواء خالد فودة واللواء عمرو حنفى أكدا للرأي العام المصري أنهما على مستوى المسئولية ونجحا في إعطاء صورة ايجابية لمصر خارجيا خاصة أن منظمة السياحة العالمية، وضعت مصر من الدول الأكثر أمانا للسفر حول العالم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و 4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.