أخبار مصر | ‎برلماني: استمرار توافد السياح لشرم الشيخ والغردقة مؤشر إيجابي لاستعادة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ‎برلماني: استمرار توافد السياح لشرم الشيخ والغردقة مؤشر إيجابي لاستعادة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن توافد السياح علي مدينتي شرم الشيخ والغردقة بداية مبشرة لعودة مصر إلى مكانتها المرموقة على خريطة السياحية العالمية قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره بمختلف دول العالم.

وأضاف " أبو جاد" في بيان، اليوم الأربعاء، أن استمرار توافد الأفواج الأجنبي، بواقع عدد سياح يقترب من 5 آلاف سائح خلال 10 أيام مؤشر إيجابي ويؤكد أن مصر سوف تنجح وفى القريب العاجل في عودة السياحة من مختلف دول العالم.

وقال، إنه منذ بداية شهر يوليو الجاري توافد عدد كبير من جنسيات مختلفة خاصة من بلجيكا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر، مؤكدا أن الأفواج السياحية التي جاءت إلي مصر ثم عادت إلي دولها دون حدوث أي حالة بفيروس كورونا يؤكد للعالم كله أن هناك اجراءات احترازية صارمة وضعتها مصر للحفاظ على صحة السياح.

ووجه عضو مجلس النواب، تحية قلبية لكل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على جهودهما الكبيرة والواضحة لتشجيع وجذب السياحة العالمية لمدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر بصفة عامة ولمدينتي شرم الشيخ والغردقة بصفة خاصة، مؤكدا أن كل من اللواء خالد فودة واللواء عمرو حنفى أكدا للرأي العام المصري أنهما على مستوى المسئولية ونجحا في إعطاء صورة ايجابية لمصر خارجيا خاصة أن منظمة السياحة العالمية، وضعت مصر من الدول الأكثر أمانا للسفر حول العالم.

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