أخبار مصر | برلمانية تقترح خطة تسويق وطنية لترويج المنتجات المصرية بالخارج

تقدمت النائبة فايقة فهيم، بمقترح برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لوضع خطة تسويقية وطنية للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقالت "فهيم"، اليوم الأربعاء، إن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في مجالات متعددة على الصعيد الدولي، خاصة في الأسواق العربية والأفريقية، بما يعود بالنفع على عائداتنا من العملات الأجنبية وعلى ميزاننا التجاري، غير أن الأمر يتطلب خطة تسويقية وطنية شاملة تستعيد مكانة الصناعة المصرية.

وتشير "فهيم" إلى أن هناك تجارب تسويقية ناجحة علينا دراستها والاستفادة منها، مثل الحملة التي قامت بها «تايوان» لدعم تصدير منتجاتها المحلية للخارج، كما قامت فرنسا بحملات مشابهة لحماية صناعة السيارات الفرنسية في مواجهة السيارات الألمانية، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الحكومى بحملات تسويق كبيرة لدعم صناعة السيارات الأمريكية.

وطالبت "عضو البرلمان"، بوضع خطط عمل قصيرة وطويلة المدى لتسويق صناعة بلد كامل، ورسم صورة ذهنية مختلفة عن المنتجات المصرية، ولدينا من المنتجات المميزة التي يمكن أن تشكل أساسًا لتعزيز صورة صناعاتنا في الخارج، والعمل على فتح أسواق جديدة والتوجه مباشرة للمستهلكين الذين تعزز لديهم شعار "صنع في مصر".

929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى الأمس.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 73 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.