أخبار مصر | برلمانية تقترح خطة تسويق وطنية لترويج المنتجات المصرية بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تقترح خطة تسويق وطنية لترويج المنتجات المصرية بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت النائبة فايقة فهيم، بمقترح برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لوضع خطة تسويقية وطنية للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقالت "فهيم"، اليوم الأربعاء، إن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في مجالات متعددة على الصعيد الدولي، خاصة في الأسواق العربية والأفريقية، بما يعود بالنفع على عائداتنا من العملات الأجنبية وعلى ميزاننا التجاري، غير أن الأمر يتطلب خطة تسويقية وطنية شاملة تستعيد مكانة الصناعة المصرية.
وتشير "فهيم" إلى أن هناك تجارب تسويقية ناجحة علينا دراستها والاستفادة منها، مثل الحملة التي قامت بها «تايوان» لدعم تصدير منتجاتها المحلية للخارج، كما قامت فرنسا بحملات مشابهة لحماية صناعة السيارات الفرنسية في مواجهة السيارات الألمانية، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الحكومى بحملات تسويق كبيرة لدعم صناعة السيارات الأمريكية.
وطالبت "عضو البرلمان"، بوضع خطط عمل قصيرة وطويلة المدى لتسويق صناعة بلد كامل، ورسم صورة ذهنية مختلفة عن المنتجات المصرية، ولدينا من المنتجات المميزة التي يمكن أن تشكل أساسًا لتعزيز صورة صناعاتنا في الخارج، والعمل على فتح أسواق جديدة والتوجه مباشرة للمستهلكين الذين تعزز لديهم شعار "صنع في مصر".
929 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى الأمس.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 73 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.