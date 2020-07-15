أخبار مصر | التضامن: صرف 14.3 مليار جنيه من معاشات شهر يوليو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: صرف 14.3 مليار جنيه من معاشات شهر يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، انتظام صرف المعاشات، حتى صباح الأربعاء، على مستوى الجمهورية، دون أية معوقات.

وأكدت "القباج"، الانتهاء من صرف شهر يوليو بقيمة إجمالية 14.306 مليار جنيه، من إجمالى المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، المنتشرة على مستوى الجمهورية لـ8.783 مليون قائم الصرف في ختام الأسبوع الثانى من شهر يوليو.

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وبلغ إجمالى عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى 5.089 مليون حالة بقيمة 6.763 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الإجتماعى ما يزيد عن 754 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.545 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.938 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة إجمالية تقارب من 5.998 مليار جنيه.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو، لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة 6.496 مليار جنيه، وعدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزي.