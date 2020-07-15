أخبار مصر | الشهيد الــ(117) .. "الأطباء" تنعي استشاري الرمد بمستشفى الأقصر العام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الشهيد الــ(117) .. "الأطباء" تنعي استشاري الرمد بمستشفى الأقصر العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور بهاء الدين أحمد علي، استشاري الرمد بمستشفى الأقصر العام والذي وافته المنية بمستشفي العزل بإسنا التخصصي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت النقابة "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة، إلى أن الدكتور هاني نعيم، يعد الشهيد رقم الــ( 117)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

Advertisements