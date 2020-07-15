شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام في القاهرة لـ٢٤٤ درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ من ٢٥٤ درجة إلى ٢٤٤ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%.