شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: 4 مطارات تستقبل ٨٧٠ مصريًا عائدين من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن مطارات القاهرة وسوهاج وبرج العرب وأسيوط، تستقبل 870 مصريا عائدين من الكويت، وذلك على متن 6 رحلات جوية.

وقالت المصادر، إن مطار القاهرة الدولي سيستقبل على مدار الساعة، رحلتين تقل على متنها 290 راكبا، بينما يستقبل مطار أسيوط الدولي رحلتين تقل على متنهما 290 راكبا، ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة واحدة، تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار برج العرب الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

وأضافت المصادر، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية- مصر، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة العربية- مصر.

وتتخذ سلطات المطارات جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

كان الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من ٣٠ ألف راكب على متن ٢٦٤ رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم، حيث تم تشغيل رحلات إلى ٢٣ وجهة دولية في الفترة من ١ يوليو وحتي ٧ يوليو الجاري هي (امستردام؛ اثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، جوبا، تونس، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، واشنطن، نيويورك، تورنتو، البحرين) بمتوسط ١٥ رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء ٧٠ إلى ٧٥% بخلاف تشغيل ٢٢ رحلة داخلية نقلت ٢٢٠٠ راكبا و٥٦ رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه اعتيارا من يوم ٨ يوليو وحتى ١٤ يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلى ٢٧ وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد إلى أكثر من ٣٠ رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وابوجا وكانو ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي.

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