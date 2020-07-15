شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد مرشحي «الشيوخ» بالقليوبية إلى 38 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية على المقاعد الفردية إلى 38 مرشحًا بعد تقدم مرشحين جديدين بعد ظهر اليوم للجنة تلقي أوراق الترشح بمحكمة بنها الإبتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وهما محمد عبدالواحد يونس صبيح وتامر عادل فريد مستقلين

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، قد تلقت أوراق 36 مرشحًا حتى أمس بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 50 مرشحا محتملا حتى الآن.