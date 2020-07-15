شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1661 مخالفة متنوعة على الطرق فى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة موسعة استهدفت الطرق الرئيسيه لضبط المخالفات المروريه أسفرت الحمله عن ضبط 1661 مخالفة مرورية متنوعة وسحب عدد من الرخص

كان اللواء ايهاب مرزوق مدير الادارة العامه لمرور القليوبية اعطى تعليمات بعمل حملات على الطريق الزراعى بنها شبرا الخيمه والدائرى والطرق الفرعيه بنطاق المحافظه

ونجحت الحمله التي قادها العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور وشارك فيها رؤساء وحدات مرور بنها وشبرا الخيمه وقليوب وطوخ واسفرت عن تحريرعدد من المخالفات منها 647 مخالفة انتظار خاطئ و162 حالة تصالح فورى وسحب وحجز 34 دراجة نارية وتحصيل 16 ألفًا و200 جنيه مقابل حالات التصالح الفورى

كما استهدفت الحمله مطالع ومنازل الطريق الدائرى في مدينة قليوب وأسفرت عن سحب 15 رخصة والتصالح في 13 حالات بإجمالى غرامات 1850 جنيه