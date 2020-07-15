شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تبدأ صرف مساعدات «كرامة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم صرف المساعدات لمستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.

وتبدأ، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس ١٥ -١٦ يوليو، على يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون مستفيد اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٩ يوليو وبقية الشهر بالاضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الايام المخصصة لهم.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال اكثر ٤ الاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالي ٣.٦ مليون أسرة بما يشمل حوالى ١٥ مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي 1.63 مليار جنيه.

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