شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل 11 رحلة تُقل 1902 راكبًا من جنسيات مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية، على متنهم حوالي 1902 راكب من جنسيات مختلفة قادمين من عدة وجهات بالخارج.

قالت مصادر بالمطار، استقبلت صالات الوصول 3 رحلات لشركة مصر للطيران، رحلة قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وعلي متنها 275 راكبا، ورحلتين من الإمارات على متنهم 354 راكبا، ورحلة للخطوط اليمنية قادمة من عدن تقل 140 راكبًا، ورحلة للخطوط الكويتية تقل 250 راكب، ورحلة للخطوط الإثيوبية عليها 60 راكب، ورحلة لطيران الخليج قادمة من البحرين تقل 158 راكبا، ورحلة لشركة فلاي ناس قادمة من السعودية تقل 133 راكبا، كما وصلت المطار رحلة لطيران العربية قادمة من الإمارات وتقل 174 راكباً، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من جدة وعليها 177 راكبا.

واضافت المصادر، أن سلطات المطار اتخذت الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.