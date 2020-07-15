شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا تعلن تأجيل استئناف الصلوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، إرجاء فتح الكنائس لاستئناف صلوات القداسات بشكل تدريجي الإثنين 3 أغسطس المقبل.

وأكد الأنبا مكاريوس، أن قراره جاء بعد الاستماع إلى آراء عدد من الأطباء والصيادلة في الإيبارشية، وأيضا إلى عدد من الآباء القساوسة والقمامصة.

وكانت إيبارشية المنيا، للأقباط الأرثوذكس، أصدرت بيانا في نهاية يونيو الماضي، بتأجيل استمرار تعليق القداسات وغلق الكنائس حتى ١٥ يوليو، نظرًا لتزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، تركت أمر فتح الكنائس لكل إيبارشية حسب ظروفها بناءا على تقييم الوضع .

فيما قررت مطرانيتي المنيا وأبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، الأولى برئاسة الأنبا بطرس فهيم، والثانية برئاسة الأنبا بشارة جودة، استئناف الصلوات، منذ بداية يوليو الجاري، في ظل اجراءات احترازية مشددة وأعداد محدودة من المصلين .

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