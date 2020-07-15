شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تعلن مد العمل بالمواعيد الاستثنائية لزيارة قصر البارون لحين إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه نظرا للإقبال الشديد الذي يشهده قصر البارون إمبان من الزائرين، استمرار تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح القصر والتي كان قد أقرها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني فور افتتاح القصر للجمهور في أواخر يونيو الماضي، وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٦ مساء، وذلك لحين إشعار آخر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه كان من المقرر أن ينتهي تطبيق هذه المواعيد الاستثنائية اليوم الأربعاء وعودة تطبيق مواعيد الفتح العادية من 9 صباحا وحتى 4 مساء ولكن لإقبال الزائرين على زيارة القصر فقد تم مد فترة المواعيد الاستثنائية، مع الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين.

وأضاف «وزيري»، أنه سيتم بيع ٩٠٠ تذكرة فقط يوميا كحد أقصى بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، كما أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى٤٥ دقيقة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح قصر البارون إمبان نهاية شهر يونيو الماضي بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضا يحكي تاريخ حي مصر الجديدة.

وقد بناه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان على طراز العمارة الهندية.

Advertisements