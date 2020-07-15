شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعاطي» و«القصير» يبحثان تحويل 175 ألف فدان للري الحديث بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، إنه تم مناقشة إمكانية تحويل مساحة 175 ألف فدان، تُروى بالغمر بالوادي الجديد إلى الري بالطرق الحديثة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، متمثلة في قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الوادي الجديد.

وأضاف وزير الري أنه تم مناقشة كيفية وسرعة تحويل الآبار المتبقية التي تعمل بالسولار بالوادي الجديد إلى التشغيل بالطاقة الشمسية، وكذلك تركيب منظومة الرصد الحديث وربط الآبار على شبكات المراقبة المحلية بالتعاون بين (الوزارة متمثلة في قطاع المياه الجوفية وقطاع الرصد والتليمتري)، والمحافظة وجاري حاليًا تحويل 85 بئر، تعمل بالديزل إلى التشغيل بالطاقة الشمسية بجميع مراكز المحافظة (الثمانين بالخارجة – الداخلة- بلاط- الفرافرة)، وذلك ضمن البروتوكول المُبرم مُسبقًا بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضح «عبدالعاطي» إنه تم بحث سبل تقنين أوضاع بعض الاراضي وذلك بحصر جميع الأراضى ورصد إحداثيات أركانها وذلك بتشغيل النماذج الرياضية التي تم إعدادها بمعرفة مركز الدراسات والتصميمات بكلية الهندسة-جامعة القاهرة من ضمن بروتوكول تنفيذ دراسة إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية مع قطاع المياه الجوفية ودراسة تأثير استصلاح وحفر الآبار الجوفية بهذه المناطق.