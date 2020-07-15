شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين بالبحر الأحمر تطالب باستئناف رحلات التفويج السياحي للقاهرة والأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالبت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، الأجهزة المختصة ووزير السياحة، باستئاف رحلات التفويج السياحي لزيارة اليوم الواحد بين الغردقة والمعالم السياحية بالقاهرة والأقصر، وذلك بعد أن عادت الحركة السياحية الخارجية لفنادق البحر الأحمر، وذلك مع أخذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لتأمين المرشدين والسائحين في هذه الرحلات.
وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن رحلات التفويج السياحي أصبحت مطلبا من السائحين والمرشدين مع الالتزام بتواجد نسبة ٥٠٪ داخل كل مركبة واستخدام السماعات خلال الشرح بالمعابد والمتاحف التي في برنامج الزيارة والالتزام بالتعقيم والتطهير بعد كل زيارة. فيما أكد عدد من مسؤولي شركات السياحة أنهم تلقوا العشرات من الطلبات من السائحين برغبتهم في زيارة المعالم الأثرية بالأقصر قبل انتهاء زياراتهم للغردقة.
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