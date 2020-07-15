شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة رطب الخميس.. والقاهرة 34 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على السواحل الشمالية، وعلى مناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وعلى جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 35)، السواحل الشمالية (86 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18). وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34 – 24»، الإسكندرية «30 – 24»، قنا «40- 26»، الأقصر «42– 26»، أسوان «42 – 27».

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